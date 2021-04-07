Трюдо запевнив Зеленського у непохитній підтримці Канадою України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського в непохитній підтримці Канадою України.

"Дякую за дзвінок, Володимире, - завжди приємно... працювати над побудовою міцного партнерства між нашими країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки й територіальної цілісності України ніколи не похитнеться", - написав Трюдо у своєму мікроблозі Twitter у відповідь на твіт Зеленського.

Глава української держави у своєму твіті подякував Трюдо за підтримку України від Канади "у важкі часи" і запросив на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

"Спасибі, Джастіне Трюдо, що у важкі часи Канада завжди поруч з Україною. Допомога Канади в отриманні @NATO MAP (ПДЧ - План дій щодо членства в НАТО - ІФ)) стане важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів. Буду радий вітати вас на саміті Кримської платформи 23 серпня", - написав Зеленський.