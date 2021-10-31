Це факт - Скороход висловилася про роздачу конвертів із грошима в Раді

Нашумілу заяву нардепа Антона Полякова про роздачу грошей депутатам у туалеті Верховної Ради прокоментувала у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" нардепка Анна Скороход.

"Я була в НАБУ неодноразово, я давала і списки, і прізвища, і аудіозаписи. На сьогоднішній день нічого не зроблено. Я бачила, що Ситник (голова НАБУ - ред.) заявляє, що розслідується. Але те, що гроші роздають, - це факт. Звичайно, як кажуть, не спійманий - не злодій..." - сказала вона.

Депутатка заявила, що нардепи зі "Слуги народу" мають доплати в конвертах, які варіюються залежно від значущості депутата.

"У "слуг" є зарплати в конвертах. На офіційну зарплату не сплатиш водія та охоронця, це апріорі неможливо. Я вам можу сказати, офіційна зарплата депутата складає близько 37 тисяч гривень, плюс 40 тисяч дають на депутатські витрати. Враховуючи сьогоднішній цінник на все, оплачувати додатково охоронця та водія неможливо. Залишилися групи, кожну групу курирують. Є градація у групах (за величиною доплати - ред.)", - сказала вона.

Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Патрульні за порушення ПДР зупинили таксі і побачили в машині непритомного чоловіка. Ним виявився Антон Поляков.

Правоохоронці повідомили, що в організмі померлого нардепа виявили алкоголь і важкий наркотик метадон.

Нардеп відомий гучними заявами. Зокрема, Поляков розповідав в ефірі телеканалу "Україна 24", як депутатам від "Слуги народу" роздавали конверти з грошима в туалеті.

"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити й сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" - заявляв він.

Україна24

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