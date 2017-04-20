Турчинов заявил о продолжении Россией подготовки к масштабной войне

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что Россия продолжает подготовку к полномасштабной войне, в связи с чем наращивает военную мощь и увеличивает численность армии.

Об этом он заявил во время выступления на церемонии открытия Киево- Могилянской бизнес-школы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины".

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, что представляет угрозу для всей Европы", - заявил Турчинов.

Он отметил, что на неподконтрольных территориях Донбасса также отмечается заметное усиление позиций российских военных. По словам Турчинова, на территории ОРДЛО находятся около 30 тысяч боевиков, количество которых Россия планирует увеличить до 50 тысяч.

В интервью "Апострофу" бывший лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош оценил вероятность полномасштабной войны с Россией.

По материалам "Интерфакс-Украина".