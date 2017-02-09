Туск выступает за продление санкций против РФ - встреча с Гройсманом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Европейского Совета Дональд Туск на встрече в Брюсселе обсудили внедрение безвизового режима и процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также ситуацию с безопасностью на Донбассе.

"Украина выполнила все критерии по безвизу. Рассчитываем на выполнение ЕС своих обязательств без проволочек", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабмина.

В свою очередь, Д.Туск отметил, что в Евросоюзе внимательно следят за результатами деятельности украинского правительства. "Европейский Совет высоко оценивает результаты реформ украинского правительства", - сказал он.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Премьер Украины подчеркнул, что активизация боевых действий, а также последние события в Авдеевке ставят под угрозу целостный процесс урегулирования конфликта на Донбассе. В этой связи Д.Туск выразил полную поддержку Украине в процессе мирного урегулирования и высоко оценил "эффективные действия правительства по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению нормальной жизни города".

"В ходе переговоров премьер-министр получил поддержку президента Европейского Совета о необходимости продолжения санкционной политики в отношении Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы Кабмина. На что В.Гройсман заметил: "Санкции являются наказанием, а снятие санкций - вознаграждение за отказ от агрессии и готовность придерживаться общепринятых норм международного права, суверенитета, территориальной целостности независимых государств и демократических ценностей".