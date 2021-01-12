У Берліні закінчилися переговори радників лідерів нормандської четвірки, повідомляє російське агентство РИА Новости.

Агентство з посиланням на представника Росії, заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака пише, що сторони "обмінялися думками з усіх аспектів врегулювання", але "похвалитися нічим". За словами Козака, радники домовилися зустрітися ще раз протягом двох тижнів, пише ТАСС.

Українська сторона ще не коментувала підсумки переговорів.

Зустріч тривала понад шість годин, за інформацією джерела НВ, українська делегація фокусувалася на питаннях безпеки, її підтримали Німеччина і Франція.

В кінці 2020 року глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував на січень проведення зустрічі політичних радників лідерів нормандської четвірки.

Остання зустріч лідерів нормандської четвірки відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі. Це була перша зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та РФ за три роки.