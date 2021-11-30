У Брюсселі відбулося засідання Комітету асоціації Україна - ЄС

У Брюсселі 29-30 листопада відбулося сьоме засідання Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, на якому обговорили досягнутий прогрес в імплементації Угоди про асоціацію та подальші перспективи впровадження реформ в Україні.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

Зазначається, що українську делегацію на засіданні очолила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк, делегацію зі Сторони ЄС - керуючий директор з питань Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої діяльності Міхаель Зіберт.

Відкриваючи засідання Комітету, Зіберт підкреслив своєчасність його проведення на тлі загострення Росією безпекової ситуації. У своєму вступному слові він наголосив на прогресі та важливості продовження реформ. За його словами, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом - це найамбітніша угода, яку Євросоюз має з будь-яким третім партнером, і європейська сторона зацікавлена в її повній реалізації.

Форсюк висловила вдячність європейським партнерам за непохитну підтримку процесу реформ та запевнила у сталості подальших реформаторських кроків. У своєму виступі вона підкреслила готовність української сторони до оновлення низки Додатків до Угоди про асоціацію.

"Ми сподіваємося, що спільна оцінка досягнення цілей Угоди про асоціацію стане важливим рушійним механізмом для її наступного оновлення відповідно до реалій сьогодення", - зазначила Форсюк.

Під час засідання сторони докладно обговорили прогрес та перспективи впровадження реформ, питання політичної асоціації та розвитку ситуації в Україні, посилення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, особливості економічного співробітництва та інші аспекти галузевої співпраці України та ЄС.

Очільниця української делегації поінформувала європейських колег про поточний стан виконання Угоди про асоціацію. Так, за її словами, найбільшого прогресу під час імплементації Угоди було досягнуто в таких сферах: "Політичний діалог, національна безпека і оборона" - 89%; "Юстиція, свобода, безпека, права людини" - 87%; "Гуманітарна політика" - 87%; "Технічні бар'єри у торгівлі" - 86%; "Державні закупівлі" - 85%; "Статистика та обмін інформацією" - 84%; "Підприємництво" - 83%; "Оподаткування" - 81%; "Освіта, навчання та молодь" - 79%; "Управління державними фінансами" - 74%.

За результатами проведення Комітету сторони висловили задоволення конструктивним підходом до питань, які були розглянуті під час спільного засідання.

Як повідомлялося, Комітет асоціації між Україною та Європейським Союзом є найвищим органом асоціації на експертному рівні. Він складається з представників міністерств, головним чином, на рівні заступників міністрів з питань європейської інтеграції. Комітет надає допомогу Раді асоціації у виконанні нею своїх обов'язків і функцій та виконує завдання, передбачені Угодою і доручені йому Радою асоціації.



