У НАБУ прокоментували підозру Труханову та посадовцям міськради

6 жовтня 2021 року Одеському міському голові та ще трьом посадовцям Одеської міськради повідомили про підозру. Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем й участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи. Про це повідомив Прессекретар Одеського відділення НАБУ Ростислав Дробожур.

Прессекретар НАБУ сказав, що дії підозрюваних кваліфікували за ч. 1 ст. 255Створення злочинної організації та ч. 2 ст. 364Зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України. Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів.

"Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову" - зазначив Дробожур.

Через ці дії упродовж 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 мільйонів. Вказані факти, зокрема зловживання щодо земельної ділянки кладовища "Західне", є епізодами провадження, по якому сьогодні вручені підозри - додав Ростислав Дробожур.

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