У нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет

У народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Юрченка під час обшуків у справі про корупцію знайшли незареєстрований пістолет.

Про це під час судового засідання 21 вересня заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пістолет знайшли детективи НАБУ 16 вересня. На пасажирському сидінні машини депутата вони побачили пістолет і мобільний телефон. Але у правоохоронців не було санкцій суду на обшук автомобіля. На час поки прокурори отримували це дозвіл біля автомобіля залишилися чергувати два детективи НАБУ.

Наступного дня цих детективів спробували відігнати від машини сам Юрченко та його адвокат.

Вранці 13 вересня депутат Гео Лерос опублікував пост про те, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника парламентаря Олександра Юрченка через хабар. Він отримав 13 тисяч доларів із домовлених 200 тисяч за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.

НАБУ оприлюднило відеоматеріали, де Юрченко у завуальованій формі просив надати йому 13 тисяч доларів за сприяння у внесення змін до законодавства і скерувало до генпрокурора проєкт повідомлення про підозру чинному народному обранцю.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що доказів хабарництва нардепа у тих матеріалах, які їй передали з НАБУ, не побачила, тому оголошення нардепу про підозру не буде. Згодом, 17 вересня, Венедіктова все ж підписала підозру Юрченку.

17 вересня Юрченко написав заяву про вихід з фракції і партії "Слуга народу". Своєю чергою, у Верховній Раді офіційно заявили про виключення Юрченка з рядів "слуг".

В Офісі президента вважають доречним рішення Юрченка вийти з фракції та партії "Слуги народу" на час розслідування справи про хабарництво і наголошують, що ким би не був підозрюваний, жодних винятків для нього не буде. Помічник нардепа Іван Фіщенко, якого взяли під арешт за підозрою у пособництві в отриманні хабара, вніз заставу у 1,5 млн грн і вийшов із СІЗО.

Запобіжний захід нардепу Олександру Юрченку, підозрюваному в хабарництві, обиратимуть сьогодні в столиці. У п'ятницю на засідання Вищого антикорупційного суду депутат просто не з'явився. До того його встигли виключити зі "Слуг народу". Юрченку, закидають отримання хабара й підбурювання до давання повторного хабара в особливо великому розмірі - 200 тисяч доларів. І це за внесення правок до законопроєкту. Прокурори збиралися вимагати для Юрченка арешт або заставу в 6,5 мільйонів гривень. Та до суду прийшли самі адвокати підозрюваного й повідомили, що їхній підзахисний контактував із хворим на коонавірус колегою-депутатом. Розгляд справи перенесли на сьогодні, аби підозрюваний встиг зробити тест на коронавірус.