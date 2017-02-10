У Онищенко заявили, что Германия отказалась выдавать его Украине - СМИ

Берлин отказал ГПУ в экстрадиции нардепа-беглеца.

Пресс-секретарь фигуранта дела о "газовых схемах", а ныне беглого нардепа Александра Онищенко Юлия Омельянюк заявила, что Германия отказала Генпрокуратуре в его экстрадиции. Об этом пишет "Украинская правда".

По словам Омельянюк, Генпрокуратура Украины сделала запрос в правоохранительные органы Германии с целью получить согласие на экстрадицию народного депутата Александра Онищенко, и Берлин отказал ГПУ.

"Однако немецкий суд признал обвинения против Онищенко необоснованными и отказал в экстрадиции. Таким образом, Германия стала первой страной в Европе, которая официально отказала в выдаче Онищенко украинским правоохранительным органам", - заявила Омельянюк.

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что этим делом занимается НАБУ, а ГПУ не делала такой запрос.

"Генпрокуратура не делала запрос на экстрадицию Онищенко, поскольку это дело расследует НАБУ", - сказала Сарган.

В НАБУ же заявили, что не могут комментировать эту информацию: "НАБУ подавало в Германию запрос с просьбой о задержании с целью экстрадиции. Документ, на который ссылается Онищенко мы не получали и не видели, поэтому не можем комментировать эту информацию".

Как известно, вчера, 9 февраля, Онищенко через СМИ обнародовал вторую часть своих записей разговоров якобы украинских чиновников. Он утверждает, что на записях голос бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Запись опубликовало в издание "Страна". Как заявляет Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации "газовой схемы", в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.