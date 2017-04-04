У Порошенко за пазухой. Кто такой Герасимов и почему он возглавил БПП?

Фракція "Блок Петра Порошенка" таки житиме по-новому. 3 квітня депутати знайшли заміну Ігорю Гриніву та обрали керівником фракції БПП Артура Герасимова.

prportal.com.ua

Менше ніж два тижні тому він принципово заперечував можливість такого повороту.

"Ні, це неправда", – говорив тоді Герасимов, відповідаючи на запитання УП про можливість стати керівником парламентської сили.

Ввечері 3 квітня він із награно радісним обличчям стояв перед телекамерами в холі Адміністрації президента.

"Мене було обрано керівником фракції. Своїм головним завданням я бачу перш за все підтримати ефективність роботи Верховної ради. Тому що БПП – це найбільша фракція українського парламенту", – урочистим тоном говорив Герасимов.

Як розповідають члени БПП, Герасимов до останнього не хотів очолювати фракцію, однак залишився чи не єдиною кандидатурою, яка задовільняла всі групи всередині БПП через свою безконфліктність і вміння домовлятися.

Не останню роль зіграло і те, що Герасимов давно знайомий із Порошенком. Його головними конкурентами були Сергій Березенко та Ірина Луценко.

Чим відомий Герасимов та що ще обговорювали нардепи на засіданні фракції, дізнавалася УП.

Людина-ефективність

Засідання фракції БПП традиційно мало відбутися у конференц-залі Верховної ради, однак ближче до обіду його перенесли на Банкову.

Саме тоді частина народних депутатів зрозуміла, що там обговорюватимуть не лише порядок денний, але й кадрові зміни.

Рівно о 17:00 Ігор Гринів, який вже кілька тижнів не керував фракцією, відкрив засідання без Петра Порошенка.

Фактично він вперше заявив депутатам БПП, що більше не збирається очолювати фракцію. До цього від імені Гриніва говорили інші.

Виступ Гриніва зводився до того, що рік його роботи головою фракції минув, і тепер він хоче, щоб її очолила інша людина.

"Я йду з керівництва фракції займатися тим, чим я найбільше вмію займатися", – цитують його слова члени БПП.

"А що, вибори скоро?", – віджартовувалися на цю ремарку депутати.

Річ у тім, що Гринів довгий час займається політтехнологіями. Зокрема він проводив президентську кампанію Порошенка та займався парламентськими виборами БПП.

Наразі Гринів залишатиметься працювати у Верховній Раді. Очевидно, паралельно депутат виконуватиме функції позаштатного радника президента зі стратегічних питань.

Після короткого спічу Гринів оголосив, що фракція прийняла рішення висунути в кандидати на голову парламентської сили представника президента у Раді Артура Герасимова.

Після короткого спічу Гринів оголосив, що фракція прийняла рішення висунути в кандидати на голову парламентської сили представника президента у Раді Артура Герасимова

Весь минулий тиждень групи БПП обговорювали можливих претендентів на цю посаду. Зокрема звучали прізвища Анатолія Матвієнка, Ірини Геращенко, Сергія Березенка, Ірини Луценко та навіть Олексія Гончаренка.

Однак, всі кандидатури були зняті на користь Герасимова, який є найбільш компромісним.

Зі слів депутатів з фракції БПП, в парламенті Герасимов орієнтується виключно на Порошенка. Він зайомий з президентом більше 15 років. У 2014 році відповідав за виборчу кампанію Порошенка на Донеччині, а потім керував штабом БПП в Донецькій області на парламентських виборах.

Після Гриніва слово взяли Ігор Кононенко та Ірина Геращенко, які розхвалювали ефективність головного кандидата в лідери фракції.

Кононенко говорив скупо і по справі.

"Герасимов не просто впорався із поставленими йому завданнями, він показав свої найкращі вміння на посаді представника президента в парламенті", – переказують слова Кононенка його колеги по фракції.

Куди емоційніше виступила Ірина Геращенко.

"Ірина Геращенко зробила перший і рішучий крок до появи крил, німбу, а потім, щоб ікони Артура Володимировича мироточили", – жартував у розмові з кореспондентом УП один з членів БПП.

Перед голосуванням із запитанням до Герасимова звернувся Олексій Мушак, який запитував про три речі, які він збирається втілити на новій посаді.

"Це дисципліна, підтримка президентських законопроектів та ефективна робота фракції", – відрізав Герасимов.

Після цього його кандидатуру було поставлено на голосування і майже всі нардепи її підтримали.

Лише троє народних депутатів утрималися – це сам Герасимов, Наталія Новак та Марія Матіос.

"Хлопці, та ніхто не хоче ставати лідером фракції, крім Сергія та Іри. Самі розумієте, в Іри прізвище погане, а Сергій ще надто молодий. Нема кому фракцію очолювати – ось вам і відповідь, чому його ми підтримали", – резюмує один з нардепів БПП.

Хто він?

Артур Герасимов прийшов у парламент в 2014 році за 43 номером списку БПП. Представником президента у Верховній раді він став лише минулого року – в травні 2016-го, коли його попередник Степан Кубів перейшов працювати у Кабмін.

До цього з 1994 до 2014 року Герасимов працював у компанії Українська маркетингова група на посаді заступника, а потім директора.

Раніше голова фракції БПП вже намагався потрапити на роботу у Верховну раду.

У 2012 році Герасимов балотувався на одномандатному виборчому окрузі №51, що знаходиться у Горлівці Донецької області. Тоді він залучився підтримкою Сергія Шахова, який сьогодні є народним депутатом групи "Воля народу". Також підтримку Герасимову тоді висловлював і Петро Порошенко.

"Українська правда" раніше писала, що на цих виборах члени команди Шахова роздавали виборцям спеціальні "членські квитки", для отримання яких потрібно було показати паспорт з пропискою.

У "квитках" знаходилися по 30 відривних талонів, кожен з яких можна було обміняти на 50 грн. З цими талонами люди приходили на агітаційні мітинги, де їх можна було обмінювати.

Врешті-решт, технологія підкупу не спрацювала – вибори тоді виграв кандидат від Партії Регіонів Анатолій Гончаров.

Ще один негатив виборів на 51 окрузі полягає в тому, що за безпеку Грасимова та іншого члена команди Шахова Володимира Піддубного відповідав терорист Ігор Безлер.

Сам Герасимов пояснював журналістам, що у 2012-му Безлер не більше двох тижнів працював в його штабі водієм.

Вовк в рошенівській шкурі

Після голосування за Герасимова до зали нарешті зайшов президент.

"Я думаю, що він спеціально не заходив поки було голосування", – зазначає один з лідерів БПП Олексій Гончаренко.

Порошенко був схвильований, адже на той момент очікував новин від МВФ про виділення траншу на мільярд доларів.

Довго не вагаючись президент заявив, що хоче призначити своїм представником у Раді Ірину Луценко.

Таке рішення Порошенка є схожим на вгамування амбіцій – з одного боку Луценко не стала головою фракції, але з іншого – відтепер представляє президента у парламенті, що також немало.

Рішення Порошенка призначити своїм представником у Раді Ірину Луценко є схожим на вгамування амбіцій – з одного боку Луценко не стала головою фракції, але з іншого – відтепер представляє президента у парламенті

Весь цей час у залі був присутній керівник НКРЕ (Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – УП) Дмитро Вовк.

Його поява тут пов’язана з введенням абонентської плати за газ, на яку депутати не знають, як реагувати на телеефірах.

Введення абонплати на газ критикують не лише лідери опозиційних фракцій, а навіть прем’єр-міністр Володмир Гройсман.

За словами свідків подій, депутати невдоволено розмовляли з Вовком. Суть претензій до представника НКРЕКП зводилася до того, що абонплата застала депутатів зненацька і не було проведено жодних консультацій, як цю чутливу тему коментувати в телеефірах.

"Було питання, чому ми обговорюємо це зараз, постфактум. Він погодився і сказав, що це було недопрацювання", – говорить Гончаренко.

Як розповідають його колеги по президентській силі, доволі різким у розмові з Вовком був і Порошенко, який "порадив" голові НКРЕКП не забувати радитись хоч із президентською фракцією. Напевно, гарант Конституції забув, що за законом – НКРЕ незалежний орган.

Водночас, коли Вовк взявся пояснювати депутатам потребу введення абоненської, то легше не стало.

"Він апелював, що це записано в меморандумі МВФ. Він добре обгрунтовував, я намагався навіть записувати, але це надто складно. Як я зрозумів, з його слів виходить, що 75% населення буде платити менше, лише 25% буде платити більше за абонплату", – ділиться враженнями один з членів БПП.

На зустрічі з президентом питання щодо Кабміну, який 14 квітня втрачає річний імунітет, так і не піднімали. Порошенко лише сказав, що готовий взяти участь у засіданні фракції за участі прем’єр-міністра вже у четвер.

Якраз і буде нагода подивитись, як організує явку депутатів новий лідер фракції Артур Герасимов.

Роман Кравець, УП