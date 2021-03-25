У РНБО не виключають, що у Януковича і Азарова залишились активи в Україні

Експрезидент Віктор Янукович та колишній прем'єр Микола Азаров можуть мати активи в Україні. Про це сказав Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ", передає УНН.

"Хто сказав, що у цих людей (Януковича і Азарова - ред.) немає активів в Україні? Дуже уважно треба дивитись, що там відбувається... Зараз, коли буде ця ситуація, коли Кабінет Міністрів з відомством відпрацює по кожному окремо, ви будете бачити все це. Ви все будете бачити по кожному суб'єкту, який потрапляє під санкції", - сказав Данілов.

"Друга річ, якщо ви вважаєте, що на них це не впливає і їм це байдуже, то ви глибоко помиляєтесь", - додав він.

Зі слів секретаря РНБО, щодо всіх осіб, яких Україна вносить до санкційного списку, відповідні європейські інституції і інші країни отримують відповідне сповіщення.

Рада національної безпеки та оборони минулого тижня запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до колишнього президента України Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова.