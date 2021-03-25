У РНБО пояснили, чому не реагують на санкції США проти Коломойського

Влада України поки не реагує на те, що США впровадили санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки не отримувала документів від американської сторони. Дії на рівні держави можливі тільки після цього.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського, а також нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.

"Якщо країна відповідним чином буде передавати свої документи в Україні, ми будемо їх розглядати у відповідних інститутах. Після чого можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО, ми маємо справу з документами", - підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що документів щодо Коломойського немає в українських установах.

"Якщо вони будуть, це вже питання іншого порядку, - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 5 березня Державний департамент США запровадив санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, звинувативши його в корупційній діяльності в Україні протягом 2014-2015 років. Під санкції потрапили також всі члени сім'ї Коломойського.

В Офісі президента, коментуючи санкції проти Коломойського, подякували США за "допомогу в деолігархізації України".