У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про звільнення Ситника

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, у якому містяться нові норми обрання директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Законопроєкт під номером 5070 Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України передано на розгляд у комітети.

Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас текст законопроєкту наразі недоступний на сайті парламенту.

Раніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який звільняє директора НАБУ Артема Ситника. За інформацією ЦПК, така ініціатива - "особисте рішення" президента Володимира Зеленського.

У серпні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ.

Ініціатори подання стверджували, що п'ятий президент Петро Порошенко під час призначення директора НАБУ перевищив повноваження і порушив заборону на узурпацію державної влади.

У НАБУ заявили, що рішення Конституційного суду не припиняє повноважень Ситника і є політично вмотивованим. В Офісі президента запевнили, що НАБУ залишається повноцінним правоохоронним органом, а підстави для звільнення Ситника перераховані в чинному законодавстві й можуть бути змінені лише за рішенням Верховної Ради, а не суду.

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, механізму звільнення директора НАБУ не існує і законодавство потрібно привести у відповідність до рішення КСУ.