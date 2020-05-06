Указ Зеленського про склад ТКГ нагадує спробу підіграти Кремлю в його намірах відрізати тимчасово окуповані території від України - Рахманін

Розширення і зміна складу української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську схожі на спробу підіграти Кремлю в його намірах відрізати тимчасово окуповані Російською Федерацією території від України, заявляє керівник парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"На жаль, цей указ (президента України про склад ТКГ - ІФ) дуже нагадує спробу підіграти Кремлю в його намірах відрізати тимчасово окуповані території від України. Остаточно і невідворотно", - сказав Рахманін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами лідера фракції, логіка президентського указу незрозуміла.

"Якщо президент хоче прискорити процес, то це поганий варіант прискорення. Навіть якщо зібрати в одному місці одночасно дев'ять вагітних жінок, то дитина не народиться через місяць. Від того, що до Мінської групи увійде велика кількість посадових осіб, а зустрічі відбуватимуться мало не щодня, навряд чи буде досягнуто якихось суттєвих змін. Ці кількісні зміни жодним чином не вплинуть на якість процесу", - зазначив Рахманін.

На думку народного депутата, "проблема Мінського процесу не в тому, що українській делегації не вистачає людей, і не в тому, що ТКГ збиралася рідше, ніж хотілося, а у відсутності компромісів через очевидну негнучкість Москви і надмірну (часом) гнучкість української сторони".

"Якщо президент (України - ІФ) хотів надати переговорам більшу вагу - це дивний крок. Представницький склад української делегації не зробить переговори більш представницькими, оскільки це робиться в односторонньому порядку. З іншого боку, залучення до складу делегації посадовців нашої держави робить Україну вразливою, тому що фактично легалізує процес переговорів із представниками окупаційного режиму", - наголосив Рахманін.

За його словами, якщо президент виходив із логіки "треба щось робити", то треба було особисто очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі й безпосередньо нести відповідальність за обіцянки провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу вже цього року й за наслідки можливого проведення цих виборів.

"Альтернатива цим дивним крокам - неухильне дотримання "Плану холодної деокупації", запропонованого фракцією "Голос". Ключова вимога - негайне припинення вогню. Ключова умова - тривале дотримання режиму припинення вогню", - підсумував лідер фракції.

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ. Українську делегацію в ТКГ очолює президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли: віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник голови делегації).

До складу делегації також увійшли деякі заступники міністрів і народні депутати України.