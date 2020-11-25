Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО перспективу отримання ПДЧ - Стефанішина

Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО на 10 років перспективу отримання Плану дій щодо членства в організації. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час публічної дискусії Центру "Нова Європа" на тему: "Україна-НАТО. Партнерство розширених можливостей: що далі?", передає УНН із посиланням на повідомлення офісу віце-прем'єрки.

"З часів Революції Гідності ми значно вдосконалили і розвинули наше співробітництво з НАТО, що врешті-решт і дозволило Україні отримати статус партнера з розширеними можливостями. Це має активізувати реформу сектору безпеки і оборони, розширення участі України у навчаннях і тренуваннях НАТО, взаємодію з Альянсом у всіх секторальних напрямках. Враховуючи те, що зараз формується нова стратегія НАТО на 10 років, Україна очікує побачити там перспективу отримання Плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ)", - пишуть в офісі із посиланням на слова віце-прем'єрки.

Із її слів, в рамках партнерства з розширеними можливостями, Україна бачить свій вклад у посиленні стратегії безпеки у Чорноморському регіоні і боротьбу з гібридними загрозами.

"Політика відкритих дверей" має реально відобразитися у стратегії НАТО-2030 і, зокрема, у рамках саміту країн НАТО у липні 2021 року. Очевидно, що нам необхідно також працювати над питанням нового підходу НАТО до політики взаємодії з країнами-партнерами "One partner - one plan (одна країна - один план)". Це дозволить ефективніше систематизувати взаємодію з Альянсом в рамках спільних програм, різних проектів і трастових фондів", - сказала Стефанішина.

Нагадаємо, 12 червня Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Це дає Україні певні переваги, перелік яких надали в офісі Стефанішиної.





