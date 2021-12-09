Україна отримала нового бізнес-омбудсмена

Кабінет Міністрів України призначив Романа Ващука бізнес-омбудсменом в Україні. Пан Ващук переймає посаду від Марчіна Свєнчіцького, який став бізнес-омбудсменом у жовтні 2019 року. Пан Ващук заступить на нову посаду в Києві 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє офіційна сторінка Бізнес-обмудсмена у мережі Facebook.

Пан Ващук - канадський дипломат, посол Канади в Україні з 2014 по 2019 рік. У 2011-2014 роках він був послом у Сербії, Республіці Північна Македонія та Чорногорії, сприяючи започаткуванню там нової бізнес-асоціації. З 1994 по 1998 рік - радник Посольства Канади в Києві. Він також працював у Берліні та в штаб-квартирі Міністерства закордонних справ в Оттаві. Пан Ващук розпочав кар'єру на дипломатичній службі Канади у 1987 році.

Члени Наглядової ради РБО привітали пана Ващука на новій посаді і підтвердили свою готовність розвивати співпрацю з установою.

З боку Уряду призначення прокоментувала Ірина Новікова, заступниця Міністра економіки України: "Вітаємо Романа Ващука з призначенням новим бізнес- омбудсменом. Ми очікуємо на продовження ефективного співробітництва з Радою бізнес-омбудсмена та сподіваємося, що наші спільні зусилля призведуть до покращення бізнес-клімату в Україні".

Юридична газета

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