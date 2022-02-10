Україна порушила в ОБСЄ тему перекриття Росією Чорного та Азовського морів

Україна висловила в ОБСЄ занепокоєння безпрецедентними масштабами ракетно-артилерійських навчань Росії у Чорному та Азовському морях та їх негативним впливом на свободу судноплавства.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Є ще одна тривожна тенденція. Ми уважно стежимо за намірами Росії закрити райони у Чорному та Азовському морях для проведення ракетно-артилерійських навчань з 13 по 19 лютого. Ми занепокоєні безпрецедентними масштабами навчань та їх негативним впливом на свободу судноплавства", - заявив очільник місії України в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк.

Український посол також звернув увагу делегацій країн-учасниць ОБСЄ на те, що у порівнянні з попереднім тижнем кількість російських військ біля кордону з Україною продовжує зростати. За його словами, наразі Росія зосередила біля кордону з Україною близько 120 тис. військовослужбовців, 1600 танків, 4000 бойових броньованих машин та понад 2200 одиниць артилерії. Недавно 10 вертольотів також перекинуто в Курськ, що в 100 км від українського кордону в Сумській області.

Поруч із цим незаконна військова діяльність на полігонах російських окупаційних військ в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) "стає вже звичайною практикою".

"Ми закликаємо Російську Федерацію припинити агресію проти України, скасувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, деокупувати окремі райони Донецької та Луганської областей та відновити свободу судноплавства в Чорному морі через Керченську протоку та в Азовському морі", - заявив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Командування Військово-морських сил ЗСУ заявило, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки в Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів – практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Прибережними попередженнями Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Зазначається, що ці дії РФ "є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні". Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у цих районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права 1982 року.

При цьому паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ.



