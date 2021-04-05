Під час візиту президента Володимира Зеленського Україна та Катар підписали 13 міждержавних документів і дві комерційні угоди.

Про це повідомив Зеленський у своєму Twitter.

"Радий підписанню 13 важливих документів між Україною та Катаром, а також двох комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці", - пояснив він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що одним з документів став Меморандум про співпрацю у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю.

Під час зустрічей у Катарі Зеленський обговорював питання залучення інвестицій до України, а також проєкт будівництва LNG-терміналу для отримання енергоресурсів з країн Перської затоки.

Окремо обидві сторони обговорили підготовку Катару до проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Зеленський повідомив, що українські поліцейські допоможуть організовувати безпеку на цих змаганнях.

Президент Володимир Зеленський вирушив із державним візитом до Катару 4 квітня. Він дав велике інтерв'ю журналістам Катару, в якому пояснив мету свого візиту до країни. За його словами, головною метою були переговори з вищим керівництвом Катару, зокрема з еміром.

Зеленський заявив, що візит мав стати імпульсом для розвитку економічних відносин, оскільки Україна бачить в Катарі одного з ключових партнерів в арабському світі. Зокрема, Україна розраховує на катарські інвестиції.

babel.ua