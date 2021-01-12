Україна та Молдова домовилися вийти новий рівень стратегічного партнерства - Санду

Україна є стратегічним партнером для Республіки Молдова, і підтримка постійної та прагматичної співпраці є важливим завданням, заявила президент Молдови Майя Санду під час офіційного візиту в Україну.

"Я рада бути в Києві як президент, щоб відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні. Останніми роками молдовсько-український діалог на рівні глав держав був практично призупинений. Я підтверджую, що Україна є стратегічним партнером для Республіки Молдова, і підтримка постійного та прагматичного співробітництва з Україною є важливим завданням для Республіки Молдова та для інституту президента", - сказала Санду на прес- конференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Вона повідомила про домовленість із президентом України вивести відносини двох країн на інший рівень стратегічного партнерства.

"Сьогодні ми робимо і важливий крок на шляху становлення цих стратегічних відносин. Ми вирішили створити Раду президентів Республіки Молдова та України як новий постійний формат співпраці на високому рівні", - зазначила Санду.

За словами молдовського президента, цей механізм постійної взаємодії допоможе в розробці політики і стратегії та сприятиме вирішенню проблем двостороннього порядку денного, а також відстежуватиме виконання погоджених домовленостей.

"Під час зустрічі ми підтвердили наше спільне бажання активізувати імплементацію нашими країнами програми європейської інтеграції. Цей шлях є стратегічним варіантом для Республіки Молдова та України і надійним способом розбудови функціональної держави з сучасною ринковою економікою в інтересах громадян", - наголосила вона.

Санду додала, що глави держав також висловилися за посилення молдовсько- українського партнерства у Східному партнерстві, зокрема у рамках саміту цієї ініціативи, який відбудеться цього року.

"Особливу увагу ми приділили питанням молдовсько-українських відносин, які протягом тривалого часу залишалися невирішеними. Ми домовилися активізувати зусилля й визначити взаємовигідні рішення з наявних проблем. У цьому контексті ми домовилися відновити діалог за лінією профільних установ наших країн, включно з продовженням діяльності робочих груп і двосторонніх галузевих комісій із поточних питань", - пояснила вона.

Санду зазначила, що президенти обговорили необхідність пошуку рішень в інтересах громадян обох громадян у таких ключових сферах, як гарантування безпеки на спільному державному кордоні, забезпечення охорони довкілля, співпраця в енергетичній сфері, регулювання відповідно до норм міжнародного права та в інтересах обох країн питань, пов'язаних із взаємним визнанням прав власності, постійний і збалансований розвиток двосторонньої торгівлі, лібералізація міжнародних перевезень між країнами і проблеми, пов'язані з експлуатацією Дністровського гідроенергетичного комплексу.

"З урахуванням того, що води річки Дністер забезпечують життям добробут понад 7 млн людей, які проживають у басейні цієї річки і в Республіці Молдова, і в Україні, дуже важливо продовжувати діалог між нашими країнами для забезпечення захисту та сталого використання річки Дністер, щоб її вода служила і нашому поколінню, і наступним поколінням", - вважає глава держави.

За її словами, вони із Зеленським також домовилися прискорити пошук сталого рішення для забезпечення взаємних поїздок на підставі посвідчень особи, що мало б користь для громадян обох країн.

Санду зазначила, що один із проектів, обговорених під час зустрічі, стосується розвитку дорожньої інфраструктури на трасі Кишинів-Сороки-Ямпіль- Київ.

"Це дасть змогу створити автомобільний транспортний коридор, який скоротить час подорожей між Кишиневом і Києвом і може стати найшвидшим маршрутом із центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи", - зазначила вона.

Президент Молдови розпочала свою промову українською мовою. Вона також подякувала Зеленському за запрошення здійснити цей візит.