Україна та ЄС заговорили про стратегічне партнерство в новій галузі

Україна та Європейський союз обговорили запуск стратегічного партнерства - з сировини та батарей. Про це заявив за підсумками зустрічі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, передає УНН.

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"ЄС завжди стояв пліч-о-пліч з Україною як її найближчий друг. Наша підтримка і співпраця приносять відчутні результати. Тому я щиро радий розширити цей позитивний порядок на нові області. Скоро ми почнемо стратегічне партнерство з критично важливими сировини і батарей. Це безпрограшний варіант для обох сторін", - заявив Марош Шефчович.

За словами заступника голови ЄК, таке партнерство дозволить Україні наблизити свою політику до Європейської "Зеленої угоди".

"Це більш ніж все важливо, оскільки нам необхідно відродити нашу економіку після пандемії COVID-19. В рамках цього партнерства ЄС готовий розширити свої програми технічної допомоги з урядом України, включивши сировину, і поповнивши бюджет додатковими 800 000 євро", - зазначив Марош Шефчович.

Він привітав, що Державна служба геології та надр України стала новим членом двох стратегічних промислових альянсів ЄС з сировини та батарей.

"Я також з нетерпінням чекаю конференції високого рівня про стратегічну корпорації ЄС і України по сировині, яка відбудеться в кінці цього року", - додав він, зазначивши, що бачить величезний потенціал у відносинах Євросоюзу з Україною.

Сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС за участю Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і віце-президента Європейської комісії - Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Раніше в рамках поїздки Шмигаль провів зустрічі з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем і Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Крім того, напередодні глава уряду зустрівся з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, в рамках зустрічі сторони почали консультації щодо подальшої лібералізації торгівлі між Україною та Європейським Союзом.