Україна та США досягли домовленостей, важливих для української безпеки і реформ - Кулеба

За результатами візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена Україна та США досягли домовленостей, важливих для української безпеки і реформ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дуже конструктивна зустріч була у мене з Тоні Блінкеном, дуже відверта (це найважливіше), довірлива розмова була у Тоні Блінкена з президентом України, дуже добра розмова відбулася в нього з прем'єр-міністром України. Ми дійсно домовилися про декілька речей, важливих для української безпеки, важливих для українських реформ, і ми будемо працювати над їх виконанням в інтересах України і Сполучених Штатів, і взагалі євроатлантичного простору як такого", - сказав Кулеба у відеозверненні на Facebook у четвер.

Міністр наголосив, що Блінкен йому чітко сказав, що Сполучені Штати хочуть розвивати стратегічне партнерство між Україною та США.

"Ми говорили про безпеку, реформи, євроатлантичну інтеграцію України, енергетичну безпеку, економіку", - розповів він.

Кулеба зазначив, що за 100 днів нової адміністрації США тільки між ним і Блінкеном уже відбулися дві телефонні розмови і дві зустрічі.

"Це якщо не рахувати розмови, які були у міністра оборони, начальника Генерального штабу, керівника Офісу президента і президента України. Я абсолютно відповідально можу вам сказати (ми спеціально в МЗС провели невеличке дослідження), що такої динаміки відносин між Україною та США не було ніколи за 30 років незалежності. Я вважаю, що це дуже позитивно", - зазначив глава МЗС України.

Джерело: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/10159166543663389/