Україна та США обговорили збільшення військової допомоги США через загрозу РФ

Міністр закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою Комітету закордонних справ Сенату США Робертом Менендесом.

Про це пише МЗС України.

Роберт Менендес зауважив, що Сенаті США з великим занепокоєнням ставляться до нарощування військової присутності РФ на кордоні з Україною та загроз, які нинішні дії Москви становлять для нашої держави та Європи.

Міністр детально поінформував американського сенатора щодо актуальної безпекової ситуації у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону. Він привернув окрему увагу до протиправних дій РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

Голова Комітету наголосив, що неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, та запевнив, що будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки. Роберт Менендес високо відзначив виважену та мудру реакцію України на спроби Росії провокувати загострення.

Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів, яка має особливе значення для посилення обороноздатності України, впровадження реформ, зміцнення демократичних інститутів та енергетичної незалежності нашої держави.

Роберт Менендес запевнив Дмитра Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії. Наостанок він повідомив, що очікує схвалення завтра в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту Про безпекове партнерство з Україною, який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї.

За матеріалами Рубрика.