Україна відзначає День Незалежності - 30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України

Тисячі українці вийшли на центральні вулиці Києва.

В Україні пройшов потрійний парад: його провели на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді взяли участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

З нагоди 30-ї річниці Незалежності України у різних куточках нашої держави відбуваються святкові дійства: різноманітні концерти, паради, шоу.

У небі пролетіли бойові вертольоти, військово-транспортні літаки, а також найбільший транспортний літак "Мрія".

В цілому, пролетіло близько 20 одиниць авіаційної техніки.

Під час військового параду над Хрещатиком здійснив політ світовий рекордсмен - літак Ан-225 "Мрія"

Також у Києві на параді військ з нагоди святкування ювілейної 30-ї річниці Незалежності України були показані найсучасніші зразки вітчизняного озброєння, американські переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та турецький безпілотник Bayraktar. Окрім Києва, військовий парад на воді відбувся в Одесі. У ньому взяли участь катери і судна Військово-Морських Сил і Державної прикордонної служби України, а також кораблі ВМС держав- членів і партнерів НАТО.

У столиці після військового параду, в якому брали участь як українські Збройні Сили - Національна гвардія, Служба Безпеки України, Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, так і представники Збройний Сил країн-партнерів, Майданом у великій жовто-синій квітці проїхала дівчинка, яка виконала пісню "Україно" Тараса Петриненка. Після цього урочистості було завершено.