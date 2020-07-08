Україна вийшла з меморандуму з РФ про співпрацю у боротьбі з тероризмом

Уряд на засіданні у середу, 8 липня, припинив дію Меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про співпрацю у боротьбі з тероризмом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Кабмін припинив дію Меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом, учиненого у Ялті 12 липня 2012 року, - написав нардеп Гончаренко.

Меморандум, зокрема, перебачає, що сторони обмінюються інформацією про терористичні організації, діяльність яких загрожує безпеці держав- підписантів документа, а також інформацією про можливі терористичні акти проти держав сторін, їхніх громадян та організацій.

Раніше повідомлялося, що Україна скоротить кількість договорів з РФ до мінімуму.

6 грудня 2018 року Верховна рада ухвалила закон Про припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією, внесений президентом.