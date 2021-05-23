Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Nexta

Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram- каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. Цього разу в Мінську затримали білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", - написав він.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Як повідомляє "Радыё Свабода", Протасевич, а також засновник Telegram- каналу "Кто-то" Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку.

Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок - ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається "Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності".

За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара. Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь", який регламентує межі застосування силовиками зброї та спецзасобів щодо громадян.

У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.by. Силовики приходили з обшуками до керівництва і редакторів порталу.

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