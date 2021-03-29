Україна звернулася в Венеційську комісію щодо Вищої ради правосуддя

Голова Верховної ради Дмитро Разумков попросив Венеційську комісію про терміновий висновок. Венеційську комісію просять оцінити законопроекти щодо Вищої ради правосуддя.

Про це повідомила Венеційська комісія на сторінці у Twitter.

Разумков попросив про терміновий висновок щодо проекту змін порядку обрання членів Вищої ради правосуддя, а також щодо діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

"Від України надійшов запит голови Верховної ради щодо надання термінового висновку щодо проєкту змін порядку обрання/призначення членів ВРП та щодо діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП", - заявили у комісії.

Нагадаємо, у березні країни G7 закликали Україну відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя до того, як буде змінено процедуру. Однак з'їзд суддів, попри всі рекомендації, все ж обрав чотирьох нових членів ВРП.

У лютому президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроекти про інспекторів Вищої ради правосуддя. У парламенті було зареєстровано проекти законів NoNo5067-5069.

Також РБК-Україна писало, що парламент хоче передати Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Рада хоче передати ВРП повноваження щодо добору суддів.