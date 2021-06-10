Українці, які щепилися двома дозами препарту від коронавірусу, вже можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує GlavPost.ua.

За його словами, цей документ старого зразка. "Зараз увесь світ може використовувати ці свідоцтва про вакцинацію для перетину державного кордону. Його можна отримати у сімейного лікаря, якщо ви пройшли весь курс вакцинації. Документ не захищається жодними QR-кодами", - розповів представник МОЗ.

Крім того, від 1 липня в додатку "Дія" має запрацювати цифровий ковідний сертифікат. Його можна буде застосовувати як всередині країни, так і за кордоном. "Другий документ - це сертифікат про вакцинацію. Він може бути або на цифровому носії, або в паперовому форматі для перевірки достовірності цього документа", - каже Кузін.

Документ також буде доступний лише для українців, які щепилися двома дозами не залежно від виробника препарату. Адже усі вакцини, які використовують в Україні, мають сертифікацію ВООЗ. Щоправда, чи почне цей документ діяти і в Європі від 1 липня, наразі невідомо. Адже в Євросоюзі ще не визначилися з датою.