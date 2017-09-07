Украина делает все возможное, чтобы приблизиться к членству в ЕС и в НАТО - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что Украина уже сегодня делает все, чтобы максимально приблизится к членству в Евросоюзе и НАТО. Так, по словам президента, мы уже выполняем План действий по членству в НАТО в одностороннем порядке.

"Без формального одобрения Плана действий по членству мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке", - сказал президент, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

Глава государства также отметил, что вместе с партнерами из НАТО Украина развивает свою армию в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, "которых она, в основном, должна достичь уже к концу 2020 года".

Президент заявил также о том, не исключает проведения соответствующего всенародного референдума.

"Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивному соседу, и всем украинским политикам ... Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс и развернуться", - сказал он.

Также, по его мнению, первое, что мы сейчас должны сделать это выполнить Соглашение об ассоциации.

"Но этим нельзя ограничиваться, и новые шаги следует планировать уже сейчас. В июле на Саммите Украина - ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководства Евросоюза новые инициативы по стратегическому видении долгосрочного сотрудничества. Это - ассоциация с Шенгенской зоной; присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС, Общему авиационному пространству и Единому цифровому рынку. Реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы Украины на восточные границы Евросоюза еще до того, как мы де-юре присоединимся к Евросоюзю.", - сказал президент

По словам главы государства, в результате такой стратегии Украина максимально приблизится к критериям членства в Евросоюзе и НАТО. По материалам: Интерфакс-Украина /

