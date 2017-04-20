Украина должна сосредоточиться на доказательствах обвинений против Путина - Парубий

Украина сосредоточится на обеспечении достаточной доказательной базы тех обвинений, которые страна выдвигает против России в Международном суде ООН.

Об этом заявил в четверг Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на совместном брифинге с координатором программы Европейского парламента по повышению институционной возможности Верховной Рады Украины Пэтом Коксом и бывшим председателем Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмаром Броком, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю важным, что суд принял к рассмотрению вопрос Украины и российской агрессии. И считаю сам факт, что суд начал рассмотрение (этого дела - ред.), позитивным для Украины", - сказал руководитель парламента.

Он убежден, что для Украины очень важно признание Международным судом ООН того, что со стороны России оказывается давление на нацменьшинства в Крыму. Поэтому, сейчас Украина, по словам Парубия, должна сосредоточиться на том, чтобы обеспечить достаточную доказательную базу "для дальнейших обвинений, которые Украина выдвигает против России и Путина". "Но сам факт, что этот путь начат, является важным и позитивным для Украины", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.

Как сообщал Укринформ, 19 апреля Международный суд ООН принял решение о введении временных мер по делу по иску Украины против России в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд обязал РФ воздержаться от введения ограничений на возможность крымских татар сохранять свои представительные институции, в том числе Меджлис. Кроме того, РФ должна обеспечить возможность украиноязычного обучения в школах.

В то же время Международный суд ООН в Гааге отказал в утверждении временных мер против России по конвенции по запрещению финансирования терроризма.

При этом суд установил, что имеет предварительную юрисдикцию, так называемую prima facie юрисдикцию, по делу по иску Украины против России.

Украина в Гааге обвиняет Россию в нарушении двух международных конвенций - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.