Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

В Оттаве министры обороны Украины и Канады Степан Полторак и Харджит Сейджан подписали договоренность о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Канаде.

Подписание соглашения состоялось в рамках более широких переговоров между оборонными ведомствами Украины и Канады, которые проходят в Оттаве. Договоренность должна закрепить военное партнерство между двумя странами и создать законодательное поле для более плотной сотрудничества между армиями.

По словам посла Украины Андрея Шевченко, соглашение определяет пять приоритетных направлений сотрудничества: оборонные исследования, разработки и производство; материальное обеспечение; логистика; оборонная политика; военное образование.

В марте Канада продлила до 2019 года военную тренировочную миссию UNIFIER в составе около 200 канадских военных. Канада последовательно поддерживает политику санкций и общего международного давления на Россию с начала вооруженной агрессии.

По материалам Посольство Украины в Канаде