Украина и Турция готовят соглашение о поездках по внутренним паспортам, - Климкин

В данный момент Украина и Турция готовят соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает "Ліга.net".

По его словам, украинской и турецкой сторонам осталось лишь отработать технические детали.

"У нас безвизовый режим, но в будущем граждане Украины и Турции смогут посещать наши страны по внутренним документам. Мы договорились об этом. Нам осталось отработать технические детали. Мы надеемся, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Климкин.

В свою очередь, Чавушоглу выразил надежду, что реализовать идею удастся до начала курортного сезона.

15 ноября Совет ЕС опубликовал выводы относительно программы "Восточного партнерства", согласно которым подчеркивается важность "своевременного" завершения процедур по предоставлению безвизового режима для Украины и Грузии. В документе упоминается прогресс, достигнутый Украиной, Грузией и Молдовой в осуществлении Соглашений об ассоциации, что будет способствовать "дальнейшей политической и экономической интеграции с ЕС".

Страны Европейского союза 17 ноября предварительно одобрили введение безвизового режима с Украиной.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил 24 ноября в Брюсселе, что Украина выполнила все требования Евросоюза для предоставления ей безвизового режима.

7 декабря Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) подтвердил от имени Совета Европы компромиссный текст, согласованный с Европарламентом, относительно регулирования механизма приостановки предоставления безвизового режима.

9 февраля Гройсман выразил мнение, что Европейский союз может принять окончательное решение по безвизовому режиму для Украины до июня.

10 февраля президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина до лета получит безвизовый режим со странами ЕС.

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