Украина рекомендовала пересекать белорусско-российскую границу самолетами

Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом, передает пресс- служба посольства.

Отмечается, что Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусский государственную границу, запретила его пересечения гражданами третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе членами дипломатического и административно- технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций.

Кроме того, Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что с 15 мая 2017 российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь, а также возвращающихся в обратном направлении.

"В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственного рубежа не принимались, контроль на этом участке государственной границы Пограничной службой Республики Беларусь не осуществляется.

"В связи с этим, Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщал УНН, в МИД порекомендовали украинцам за рубежом избегать массовых собраний и митингов из-за терактов.