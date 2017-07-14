Украина уведомила ЕС о фактах обхода санкций Россией

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что украинская сторона передала представителям Евросоюза информацию о фактах обхода Российской Федерацией наложенных на нее санкций. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Елисеев уточнил, что во время саммита Украина-ЕС представители Украины передали документ, в котором прописаны все факты и случаи, когда России удавалось обходить европейские санкции.

Со слов заместителя главы АП, Киев также обратил внимание на попытки РФ обойти санкционный режим при помощи некоторых европейских стран.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, две газовые турбины немецкой компании Siemens были доставлены на территорию аннексированного Российской Федерацией Крыма. В свою очередь немецкая компания заявила, что турбины на полуостров были доставлены без их ведома.