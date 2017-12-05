Украина закупает оперативно-тактическое оружие в США по нескольким контрактам, - Валерий ЧалыйЧалый

Украина закупает американское оперативно-тактическое оружие по нескольким контрактам. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Радио Свобода. Также дипломат считает, что президент США Дональд Трамп подпишет до конца года законопроект о предоставлении Украине 50 млн долларов на летальное вооружение.

"Я только могу сказать, что все контракты, которые существуют, находятся в рамках международного законодательства. И Украина, как страна, которая должным образом выполняет требования экспортного контроля, имеет право на закупку вооружений. Их список шире, но ограничивается тактическими видами вооружения, летального в том числе. Поэтому мне странно было слышать от некоторых наших политиков, что Америка не предоставляет оружия. Америка предоставляет оружие, но это оружие оперативно-тактическое", - сообщил Чалый, отвечая на вопрос, по каким коммерческим контрактам Украина получает оружие из США.

Также дипломат считает, что президент США Дональд Трамп подпишет до конца года законопроект о предоставлении Украине 50 млн долларов на летальное вооружение.

"А что касается предоставления мощного летального оружия, то это отдельное решение, которое должно быть принято именно президентом, все подготовительные процедуры на сегодняшний день проведены. Это политическое решение, и оно будет приниматься с учетом национальных интересов США. Надеемся, что наши аргументы о том, что предоставление такого вооружения еще до президентских выборов в России, является очень важным и станет дополнительным рычагом влияния, будут услышаны", - отметил посол.

Напомним, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.