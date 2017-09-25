"Укринмаш" открестился от причастности к поставкам оружия в Южный Судан

Государственная внешнеторговая фирма "Укринмаш" никогда не поставляла оружие в Южный Судан, а заявления Amnesty International полностью не соответствуют действительности.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель компании.

"Укринмаш" никогда не поставлял, упомянутое в контракте оружие, в Южный Судан. Контракт был подписан и не выполнен, и не состоялся, и не состоится... договор был ничтожным и не состоялся. Не было получено экспортной лицензии", - сказал он.

"Не было ни одного движения товаров, не поступали деньги и т.д.", - добавил он.

По его словам, опубликованные AI документы не являются такими, что могли бы подтвердить поставки.

"Эти документы (опубликованные - ред.) всегда предшествуют договоренностям, или запросам", - сказал собеседник.

Также он сказал, что AI обращались летом к фирме с запросом и получила все ответы по этим контрактам.

"Укринмаш в августе получал запрос от Amnesty International и предоставил ей ответ 21 августа", - сказал он.

Также в "Укринмаш" указали, что "Южный Судан не находится под санкциями, которые запрещают поставлять оружие".

На вопрос, возможно ли, что "Укринмаш" продал оружие другому предприятию, которое затем могло бы перепродать ее в Судан, он ответил:

"Это технически невозможно согласно международному законодательству. Потому что для того, чтобы произошла какая-то транзакция поставки, должен быть сертификат конечного потребителя. Amnesty приводит сертификат конечного потребителя, и там написано Судан. Но этот контракт выполнен не был и не выполнялся".

Также фирма предоставила "Украинской правде" копию ответа от 21 августа на запрос Amnesty International по контрактах.

В ответе фирма заявляет, что запрошеные организацией договора не являются действительными.

"Мы можем подтвердить, что потоки товаров или услуг не осуществлялись", - говорится в ответе.

Как сообщали Українські Новини, международная правозащитная организация Amnesty International заявляет о причастности Украины к поставкам оружия в Южный Судан.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на мнение экспертов сообщило о возможной причастности украинского предприятия к развитию ракетных технологий Северной Кореи, после чего указанную информацию опроверг "Южмаш".