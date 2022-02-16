Уряд призначив нового очільника Держслужби з надзвичайних ситуацій

Кабінет Міністрів призначив Сергія Крука головою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив у Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу. У листопаді 2021 року Крука було призначено тимчасово виконувачем обов'язків голови ДСНС, після того, як попереднього голову Держслужби Миколу Чечоткіна звільнили з посади.

Крук у 1999 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, а в 2008-му Київський національний університет внутрішніх справ. Має науковий ступінь - доктор наук з державного управління.

З жовтня 2014 року працював на посаді начальника Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

10 листопада Кабінет міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він перебував на цій посаді з травня 2015 року.

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