В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по безвизовому режиму для Украины

Сегодня, 5 апреля 2017 года, Европейский парламент проведет дебаты по вопросу предоставления безвизового режима для граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook.

"Европейский парламент проведет сегодня (5 апреля) дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам и завтра (6 апреля) проголосует за этот вопрос. Следующие шаги - голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и потом на Совете министров ЕС", - говорится в сообщении.

Безвіз для українських громадян: дивимося сьогодні разом трансляцію з Європейського парламенту і чекаємо на позитивні но... Опубліковано European Union in Ukraine 4 квітня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент проголосует за безвизовый режим с Украиной 6 апреля. В частности, в этот день ожидается голосование по проекту законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования. В Администрации президента Украины отметили, что Европейский союз должен предоставить безвизовый режим до середины июня.