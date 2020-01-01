В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году

Новообразованное Государственное бюро расследований по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности.

Об этом сообщается на сайте ДБР.

"Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - говорится в сообщении.

Отмечается, для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений приглашаются общественность и коллеги.

"Наша электронная почта: informator@dbr.gov.ua

Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи", - отметили в ГБР и добавили, что ожидают обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и работников правоохранительных органов, их скрытых активах, коррупционных связях и др.

"Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение", - подчеркнули в Бюро.

В то же время в.и.о. руководителя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в Facebook призвала пользователей назвать фамилии лиц, которые могут предоставить информацию о нарушениях и недостатках в работе ГБР.

"Учитывая, что общественность была недовольна работой ГБР в 2019 году, с кем должно встретиться руководство, чтобы выслушать претензии и конструктивную критику - дайте конкретные фамилии

- общественных деятелей,

-блогеров,

-журналистов-обличителей,

-аналитиков .. ", - написала она.

Венедиктова заявила, что ГБР будет благодарно "за информацию, которая осталась без правового реагирования".

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 27 декабря освободил от должности директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. руководителя Ирину Венедиктову. Она будет возглавлять ведомство до завершения конкурса, во время которого кадровая комиссия выберет новое руководство ГБР.

Президента 24 декабря подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований, который предусматривает досрочное освобождение от должности директора ГБР Романа Трубы.

3 декабря Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований".

Закон, в частности, предусматривает изменение правового статуса Государственного бюро расследований. Так, ГБР определено государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции (по действующей редакции закона "О Государственном бюро расследований" ГБР является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции).

Директору ГБР при этом предоставляются полномочия единолично принимать решения и нести всю полноту ответственности за результаты дятельности бюро.

Усиливается также контрольная функция парламента: Верховная Рада, в частности, по результатам рассмотрения отчета директора ГБР за календарный год может признать работу органа неудовлетворительной, что может стать основанием для его увольнения с этой должности.

С целью обеспечения непрерывности расследования дел Майдана предусматривается возможность перевода следственных органов и прокуроров, которые расследовали эти дела, ГБР без обязательного проведения конкурса.

Таким образом, в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР и изменением статуса этого органа со дня вступления в силу нового закона полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно и начинается процесс перезагрузки бюро.

Закон также уточняет систему ГБР, порядок утверждения организационной структуры органа, порядок образования его территориальных управлений.