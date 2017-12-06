В Госдепе рассказали, как помогали в борьбе с коррупцией Украине

При поддержке Соединенных Штатов Америки в Украине было открыто 333 антикоррупционных производств и раскрыто 108 дел. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по случаю проведения Глобального форума по возврату активов.

"Внешняя помощь США способствовала аресту Украиной примерно 1,3 миллиарда долларов наличными, с выявлением более 3,24 миллиардов долларов из похищенных государственных средств. ... Поддержка США способствовала 333 уголовным делам, 207 сообщениям о подозрении и составлению 108 обвинительных актов по делам, связанным с коррупцией. Выполнение этой программы увеличит полученные достижения", - говорится в заявлении Госдепа.

В американском ведомстве также добавили, что специалисты правоохранительных органов США вошли в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы способствовать наращиванию способности к борьбе с коррупцией и возмещению активов, усилить общие антикоррупционные усилия Украины.

Также в Госдепе заявили, что начиная с 2013 года правительство США способствовало антикоррупционным усилиям Украины, усилив правовую систему, правоохранительные расследования, гражданское общество и соблюдение таможенных правил.

Соединенные Штаты также продолжают финансировать антикррупционные реформы в Украине через Инновационный фонд финансовой прозрачности, который работает с организациями гражданского общества.

Напомним, что 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила о том, что СБУ задержала агента НАБУ при попытке подкупа заместителя председателя ГМС Дины Пимаховой.

Позже в НАБУ заявили о том, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности незаконно вмешались и сорвали спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что считает обвинение в адрес задержанного детектива НАБУ обоснованным.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных аудио - и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации, которые доказывают, что чиновница ГМС действительно могла быть причастной к коррупционным схемам.

В то же время Луценко объявил агентов НАБУ "незаконной группировкой". По его словам, они используют незаконные методы провокации. Никто из них не допущен к государственной тайне. Но им предоставляются материалы прослушивания СБУ, что является уголовным преступлением.

С другой стороны, в Госдепе США раскритиковали спецоперацию ГПУ против НАБУ. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что "Украина теряет свою душу", прибегая к подобного рода действиям.