В Кремле прокомментировали заявление США по летальному оружию для Украины

В Кремле считают провокацией заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о предоставлении Киеву летального оружия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, поставки оружия из США в Украину будут провоцировать напряженность на Донбассе.

"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования (ситуации на Донбассе - ред.)", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, Курт Волкер заявлял, что Украине нужно предоставить летальное вооружение для защиты от агрессивных действий России.