В Кремле заявили, что решение о транспортной блокаде ОРДЛО нарушает "Минск"

"Решение президента Украины Петра Порошенко прекратить транспортное сообщение с Донбассом противоречит Минским соглашениям", - сообщил полномочный представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Российский политик в очередной раз напомнил о том, что блокада Донбасса якобы наносит урон в первую очередь самой Украине, а не террористическим организациям "Л-ДНР".

"Бессилие киевских властей против беспредела националистов бьет, прежде всего, по самой Украине. Это тем более опасно, что тенденция подкрепляется другими действиями официальных лиц. Имею в виду, в частности, распространенное сегодня средствами массовой информации заявление президента Петра Порошенко на заседании СНБО, предусматривающее прекращение транспортного сообщения с "ЛНР" и "ДНР", что прямо противоречит Минским соглашениям", - заявил он.

Напомним, сегодня на экстренном заседании СНБО было принято решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения в Донбассе, будут перекрыты до 13:00. По материалам: ТАСС