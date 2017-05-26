В МИД объяснили тонкости применения "безвиза" с ЕС

В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины заверили, что соглашение между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз будет действовать и после введения безвизового режима. Об этом говорится на официальной странице Департамента в Facebook.

"Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз будет применяться и после введения безвизового режима, в частности, по оформлению виз лицам, которые будут пользоваться паспортами старого образца", - сообщил Департамент консульской службы.

Также в Департаменте пояснили, что принятие "безвиза" не повлияет на соглашения о малом приграничном движении, заключенные Украиной с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Как известно, соглашение между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз действует с 2008 года.

Так, положениями соглашения предусматривается, что процедурой упрощенного оформления виз могут воспользоваться: водители, осуществляющие международные грузовые и пассажирские перевозки; журналисты и члены технического персонала, сопровождающие их; участники официальных программ обмена, организованных муниципалитетами; близкие родственники, один из супругов, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки, которые посещают граждан Украины, проживающих на территории государств ЕС, либо граждан ЕС; граждане, направляющиеся в ЕС с целью лечения; представители общественных организаций в целях образовательной подготовки участия в семинарах, конференциях; участники международных выставок, конференций, симпозиумов; представители религиозных общин; участники официальных программ ЕС по приграничному сотрудничеству.

Кроме того, соглашением устанавливается возможность срочного оформления виз (в течение трех суток) лицам, проживающим на значительном расстоянии от места представления визового ходатайства (при условии уплаты срочного консульского сбора), а также вводится безвизовый режим поездок для тех, кто пользуется биометрическими служебными паспортами.

С 11 июня украинцы, которые являются владельцами биометрических паспортов, смогут свободно пересекать границу и посещать практически любую страну Европейского союза, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые не являются членами ЕС, но подписали Шенгенское соглашение. Государственная фискальная служба Украины (ГФС) напомнила о правилах пересечения границы с Шенгенской зоной.