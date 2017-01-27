В Минобороны появилась новая должность - государственный секретарь

В Министерстве обороны утверждена новая должность - государственный секретарь.

Об этом во время заседания Комитета реформ заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает Укринформ.

"Согласно Оборонному бюллетеню, Министерством обороны была утверждена новая должность - государственный секретарь", - рассказал министр.

Полторак рассказал, что в 2016 году министерству удалось оптимизировать структуру и численность ведомства.

"Мы провели оптимизацию департаментов, что позволило эффективнее решать задачи. Количество структурных подразделений сократилось с 20 до 18, а сам аппарат был уменьшен на 200 человек. В министерстве остались люди, которые прошли переаттестацию", - подчеркнул Полторак.