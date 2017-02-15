В Минске российские журналисты попытались сорвать выступление Мартина Сайдика

Министерство иностранных дел Белоруссии расценивает попытку срыва пресс- конференции в Минске спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика радикалами как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД, передает телеканал "112 Украина".

"Пресс-служба МИД Белоруссии расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки", - сказано в заявлении.

В МИД напомнили, что в среду в Минске группой лиц, документированных паспортами граждан Российской Федерации, а также журналистскими удостоверениями, в частности издания "Русская планета", была предпринята попытка сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Сайдика.

"Указанные лица разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие общению посла с представителями СМИ. В этой связи они были удалены представителями правоохранительных органов с места проведения мероприятия. В результате пресс-конференция состоялась, и представители СМИ получили информацию об итогах работы Трехсторонней контактной группы в Минске в полном объеме", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что белорусская сторона будет и далее принимать все меры для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы Трехсторонней контактной группы, и немедленно пресекать все попытки помешать ее работе.