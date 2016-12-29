В НАБУ подтвердили отказ Охендовского от дачи показаний на очной ставке с Трепаком

НАБУ подтвердило информацию, обнародованную ZN.UA.

НАБУ таки пыталось провести одновременный допрос Охендовского и Трепака 26 декабря Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский в понедельник, 26 декабря, отказался от дачи показаний во время одновременного допроса с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком в Национальном антикоррупционном бюро, сообщили в НАБУ.

"26 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро начали проведение одновременного допроса председателя ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Это процессуальное действие было инициировано детективами Бюро для устранения противоречий между показаниями свидетеля, предоставившего НАБУ учетные листы "амбарной книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", - говорится в ответе НАБУ на запрос информагенства "Укринформ", опубликованном 28 декабря, что является подтверждением ранее обнародованной ZN.UA инфомации.

В то же время, в НАБУ, сославшись на тайну следствия, отказались сообщать, состоится ли повторный одновременный допрос Охендовского и Трепака.

Ранее адвокат главы ЦИК Андрей Смирнов сообщил о переносе очной ставки на 16 января, в то время как сам Охендовский заявил, что одновременный допрос вообще не был запланирован.

В НАБУ подтвердили опубликованную ZN.UA информацию об очной ставке Охендовского и Трепака

Укринформ

Как сообщало ранее ZN.UA, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. По информации источников ZN.UA в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен был состояться в понедельник, 26 декабря. Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении взяток в особо крупны размерах.

13 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов. По материалам: ZN.UA , Укринформ