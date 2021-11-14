В областях, що межують з Білоруссю планують оголосити надзвичайний стан - Монастирський

В разі, якщо міграційна криза на кордоні із Білоруссю загостриться, у прикордонних областях запровадять надзвичайний стан. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє "Суспільне".

Він вважає, що Україна має за два роки збудувати державний кордон і на це вже у бюджеті наступного року передбачені кошти. Крім того, в рамках швидкого реагування на можливі міграційні загрози, на цих ділянках будуть зводитися тимчасові споруди. Міністр зазначив, що зараз ведуться підготовчі роботи, визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, налагоджена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку.

"І саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність. Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", - сказав глава МВС.

При цьому він додав, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі сходу та півдня країни.

Раніше повідомлялося, що відеозаписи, де видно, як білоруські силовики супроводжують мігрантів з країн Близького Сходу до польського кордону стурбували всю Європу. Мігранти намагаються потрапити до Польщі, а звідти, якщо пощастить, до Німеччини чи іншої європейської країни