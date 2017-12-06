В Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий парламенту контролировать НАБУ

Сегодня, 6 декабря, зарегистрирован законопроект, устанавливающий право Верховной Рады выражать недоверие руководству антикоррупционных органов. Проект закона размещен на сайте Верховной Рады.

"Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "О регламенте Верховной Рады Украины", "О прокуратуре", "О Государственном бюро расследований", "О предотвращении коррупции", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и предусмотреть право Верховной Рады Украины рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству вышеупомянутых органов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, авторы законопроекта хотят, чтобы Рада осуществляла контроль за антикоррупционными органами, в случае "грубого нарушения законности", а также их "крайне неэффективной и некомпетентной деятельности".

Авторами проекта закона являются глава фракции БПП Артур Герасимов и глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Отметим, что Совет общественного контроля при НАБУ выступил против этого законопроекта.

"Такой шаг лишает независимости единственный эффективный правоохранительный орган в сфере противодействия коррупции", - отметили в ведомстве.

Важливо! З рук народних депутатів України Артура Володимировича Герасимова (БПП) і Максима Юрійовича Бурбака (Народний Ф... Опубліковано Рада громадського контролю НАБУ 6 грудня 2017 р.

Напомним, Верховная Рада Украины уже завтра, 7 декабря 2017 года, может рассмотреть отзыв нардепа Егора Соболева с поста главы парламентского комитета по вопросам предотвращения коррупции.