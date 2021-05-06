В Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться

Є підстави вважати, що скоро відбудеться зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє пресслужба ОП.

За словами Єрмака, поки конкретної дати зустрічі президентів немає, але по обидва боки є "зацікавленість на високому рівні". Він нагадав, що в 2021 році Україна святкуватиме 30-річчя незалежності, і висловив надію, що Джо Байден відвідає країну цього року.

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блинкеном сказав, що запросив Джо Байдена до України. Блінкен пообіцяв передати запрошення, але зазначив, що говорити про конкретні терміни візиту поки не можна через пандемію коронавірусу.

Перші переговори Володимира Зеленського і Джо Байдена відбулися 2 квітня. Президенти обговорили ситуацію на Донбасі, агресію РФ, боротьбу з корупцією і пандемію COVID-19. Байден вкотре підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям агресії Росії на Донбасі і в Криму.