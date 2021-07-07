В Офісі президента відповіли на позов Порошенка проти Зеленського через "плівки Медведчука"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі НВ 6 липня назвав "дивним і абсурдним" позов лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка до президента України Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити оригінали так званих "плівок Медведчука".

Подоляк запевнив, що позов, поданий адвокатами Порошенка, "просто юридичний спам і не більше".

"Коментувати його всерйоз або якось оцінювати перспективи неможливо. На мій погляд, одне із двох. Або адвокати Порошенка генерують хоча б якусь помітну активність, щоб виправдовувати витрати на їх утримання. Або в самого Порошенка вже вичерпалися ідеї на рахунок того, як перекривати негатив від реально існуючих взаємовідносин зі [співголовою партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором] Медведчуком", - заявив радник глави ОП.

Він також зазначив, що звинувачувати Офіс президента в модерації цих записів - "абсолютно безглуздо", адже "ті ж журналісти-розслідувачі, які займалися дослідженням і публікацією записів розмов Медведчука, неодноразово били своїми матеріалами і по чинній владі".

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Журналісти проєкту Bihus.info у травні - червні цього року опублікували чотири фрагменти плівок, де фігурує, імовірно, Медведчук. У першій частині записів розмов, опублікованій 17 травня, лідер бойовиків "ЛНР" погрожував знищити колону бронетехніки України, якщо її просування не зупинять. Людина з голосом Медведчука у відповідь повідомила йому, що Порошенко, який на той момент обіймав посаду президента України, перетелефонував і "сказав, що дав команду повернути колону на Ізварине".

Друга частина плівок, оприлюднена 24 травня, пояснює історію заволодіння Медведчуком українсько частиною нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

31 травня з'явилася третя частина. У ній Медведчук обговорює із Кремлем постачання в Україну вугілля з окупованих територій.

8 червня оприлюднили четверту і останню частину матеріалів - про обмін полоненими, перемовини щодо газу й електрики. Журналісти Bihus.info, серед іншого, дійшли висновку, що обмін полоненого українця Андрія Гречанова спеціально гальмували, щоб зробити гарну картинку для Порошенка.

Захист Порошенка впевнений, що плівки Bihus.info - це атака на п'ятого президента. Адвокат Порошенка 6 липня повідомив, що подав позов від його імені до Зеленського та громадської організації "Том 14", якою керує журналіст Денис Бігус.