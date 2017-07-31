В США усомнились в добропорядочности большинства победителей конкурса в Верховный Суд

США призывают Высший совет правосудия отдельно рассмотреть каждую кандидатуру победителя перед его утверждением и передачей на подпись Президенту.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter, - пишут "Українські Новини".

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного Суда, но все же, добропорядочность многих из них вызывает сомнения", - сказано в нем.

США призывают Высший совет правосудия отдельно рассмотреть каждую кандидатуру победителя перед его утверждением и передачей на подпись Президенту.

Как сообщалось ранее, вечером 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.

Среди 120 победителей 30 кандидатур были ветированы Общественным советом добропорядочности как такие, которые не соответствуют критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Кандидатуры победителей будут рассмотрены Высшим советом правосудия, а затем переданы на утверждение Порошенко.